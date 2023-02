20 feb 2023 14:51

A CARNEVALE OGNI GNOCCA VALE! – PERIZOMI SGAMBATISSIMI, BOMBASTICI SENI COPERTI DA ATTIZZANTI MICROCAPEZZOLI E CHIAPPE CHE BALLONZOLANO A RITMO DI SAMBA: IL CARNEVALE DI RIO SPAZZA VIA GLI ULTIMI RESIDUI DEL COVID E TORNA IN POMPA MAGNA CON I FESTEGGIAMENTI CHE ANDRANNO AVANTI FINO AL 25 FEBBRAIO. IN CITTÀ SONO ATTESE 5 MILIONI DI PERSONE MENTRE, GIÀ NEL WEEKEND, HANNO INIZIATO A SFILARE LE SCUOLE DI SAMBA CON LE BOMBASTICHE BONAZZE E… VIDEO