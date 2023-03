CARO, CARISSIMO, ESTINTO - IL COMUNE DI NAPOLI FARÀ GESTIRE IL CIMITERO DELLE FONTANELLE A UN PRIVATO, CHE FARÀ PAGARE UN BIGLIETTO D'INGRESSO DA 10 EURO - LA STRUTTURA È CHIUSA DAL 2020 A CAUSA DI PROBLEMI STRUTTURALI DELLE GROTTE CHE CUSTODISCONO LE OSSA E CHI NE PRENDERÀ CARICO DOVRÀ VALORIZZARE IL CIMITERO DAL PUNTO DI VISTA CULTURALE E TURISTICO - LA PROTESTA DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI, CHE CONSIDERA IL CIMITERO DELLE FONTANELLE COME UN BENE DI TUTTI…

Estratto dell'articolo di Paolo Barbuto per www.ilmattino.it

CIMITERO DELLE FONTANELLE

Il cimitero delle Fontanelle sarà assegnato a un privato. Il Comune di Napoli ha pubblicato, alla fine della scorsa settimana, il bando per partecipare all’assegnazione […] Si tratta di una svolta per il futuro del sito delle Fontanelle che è sempre stato gestito direttamente dal Comune. E la svolta prevede anche una novità: non sarà più gratuito l’ingresso al cimitero delle capuzzelle ma ci sarà un biglietto del valore massimo di dieci euro sul quale in Comune chiederà un versamento del 15 per cento.

CIMITERO DELLE FONTANELLE

Sono in corso lavori per risistemare la struttura che è rimasta chiusa dei giorni del lockdown del 2020. Nell’estate di quello stesso anno ci fu una breve riapertura ma i cancelli vennero serrati dopo qualche giorno, in seguito all’aggravamento dei problemi strutturali delle grotte che custodiscono le ossa. Dall’estate del 2020 il sito è stato vietato ai napoletani e ai turisti. […]

CIMITERO DELLE FONTANELLE

[…]Nel bando è previsto esplicitamente che l’ingresso sarà gratuito per tutti i napoletani che vivono nella terza municipalità, oltre che per le guide turistiche e per i disabili. C’è anche una precisa nota che prevede la possibilità di far effettuare visite guidate anche a terzi, ovviamente pagando il biglietto d’ingresso.

CIMITERO DELLE FONTANELLE

La questione dell’affidamento ai privati ha messo in subbuglio il quartiere che considera il cimitero delle Fontanelle come un bene di tutti. Alcune associazioni che, da sempre, si occupano di valorizzare le Fontanelle, ritengono che le caratteristiche per aderire al bando siano troppo stringenti per piccole realtà territoriali e si sentono escluse a priori da ogni possibilità.

CIMITERO DELLE FONTANELLE

È in corso di organizzazione una manifestazione, scaturita dal basso, alla quale sono pronte a partecipare tantissime piccole associazioni, a partire da quella creata da ex studentesse del Caracciolo guidate dalla professoressa Spasiano, oggi in pensione, che nel corso degli ultimi mesi hanno chiesto in più occasioni, e a gran voce, la riapertura del cimitero delle capuzzelle. […]

Cimitero delle Fontanelle