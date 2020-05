IL TEATRINO DELLA POLITICA E' MOLTO AGITATO - I MESSAGGI DI MATTARELLA E ZINGARETTI SULLE ELEZIONI SERVONO A PLACARE LE FREGOLE DI RENZIANI E GRILLINI ALLO SBANDO. MA DI MAIO NON TEME PIÙ IL VOTO: SOGNA UN 15% DI ELETTI FEDELISSIMI PER TORNARE ALL'ALLEANZA CON SALVINI. CHE DEVE FAR PACE CON GIORGETTI E MOLLARE GLI IMPRESENTABILI SOCI EUROPEI SE VUOLE ANCHE SOLO IMMAGINARE UN RITORNO AL GOVERNO - CONTE, PORTATO A SPALLA COME UNA DIVINITÀ EGIZIA SOLO DAI DEMOCRISTIANI DEL PD, E' DEBOLISSIMO - GUALTIERI SOTTO TIRO - I CONSIGLIERI DI MATTARELLA NON SONO TUTTI ALLINEATI - IL VIRUS SALVERA' FORSE BONAFEDE E PISANO MA A SETTEMBRE, FINITA L'EMERGENZA, SI RIAPRONO I GIOCHI...