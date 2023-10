3 ott 2023 19:42

CARO, SE MI LASCI TI SGOZZO! – UN CASO DI TENTATO “MASCHICIDIO” DA IMOLA: UNA 48ENNE, NON ACCETTANDO DI ESSERE SCARICATA DAL COMPAGNO, HA AFFERRATO UN COLTELLO E HA COLPITO L’UOMO ALLA GOLA – IL 53ENNE, PER FORTUNA FERITO SOLO DI STRISCIO, È CORSO IN OSPEDALE, DOVE È STATO MEDICATO E HA RICEVUTO 15 GIORNI DI PROGNOSI – LA DONNA È STATA DENUNCIATA DAI CARABINIERI PER LESIONI PERSONALI AGGRAVATE E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA