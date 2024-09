20 set 2024 15:03

UNA CARRIERA IN FUMO - JAY EMMANUEL-THOMAS, EX PROMESSA DELL'ARSENAL, È STATO ARRESTATO CON L'ACCUSA DI AVER ORGANIZZATO UN TENTATIVO DI IMPORTAZIONE DI 60 KG DI MARIJUANA DAL VALORE DI OLTRE 715MILA EURO - IL CALCIATORE, CHE OGGI GIOCA IN SCOZIA, È FINITO IN MANETTE DOPO CHE GLI AGENTI ALL'AEROPORTO DI STANSTED HANNO TROVATO LA CANNABIS NASCOSTA IN DUE VALIGIE, APPARTENENTI A DUE DONNE, CHE ARRIVAVANO DALLA THAILANDIA E CHE…