CASA E' DOVE C'E' UN CASATIELLO - LA TORTA SALATA È UNA DEI PROTAGONISTI INDISCUSSI DELLA PASQUA E NON SOLO A NAPOLI: ORMAI IL CASATIELLO SI PUÒ TROVARE SULLE TAVOLE IN TUTTA ITALIA - NONOSTANTE LA SUA POPOLARITÀ, NON TUTTI I NEGOZI VENDONO IL TANTO AMATO PASTICCIO PASQUALE E CHI VUOLE ABBUFFARSI A PASQUA, DOVRÀ FARSELO IN CASA - LA RICETTA DI GINO SORBILLO PER UN CASATIELLO PERFETTO…

Da “La Verità”

Il casatiello di Gino Sorbillo è una ricetta che si trova pressoché ovunque sui siti on line. Consideriamo Gino Sorbillo un messaggero di napoletanità culinaria, pizza in primis, senza eguali in Italia e fuori Italia e quindi diffondiamo anche qui il suo Casatiello tradizionale.

Preparazione 50 minuti, cottura 1 ora, lievitazione 6 ore, tempo totale di realizzazione della ricetta 7 ore e 50 minuti, porzioni 8. Ingredienti: 1 kg di farina, 550 g di acqua, 150 g di strutto, 1 bustina di lievito di birra disidratato, 8 uova sode, 1 uovo intero, 350 g di formaggi stagionati, 350 g di salumi.

Come fare? Così. Sciogliete il lievito disidratato in acqua tiepida, versare nella farina e impastare, aggiungere lo strutto e sale e pepe quanto bastano. Impastare fin quando si otterrà una palla di impasto liscia che riporrete in una boule, coprirete con pellicola alimentare e un canovaccio e poi porrete a lievitare dalle 3 alle 6 ore. A fine lievitazione, togliete una pallina di impasto che servirà per realizzare 8 cordoncini.

Stendete la restante pasta con le mani, delicatamente, e sempre con le dita, «ingrassatelo» stendendoci sopra dello strutto. Distribuite sulla pasta stesa e ingrassata i tocchetti di salumi, i pezzetti di formaggi e le uova sode fatte anch’essi a cubetti. Arrotolate l’impasto su sé stesso e poi, sempre con delicatezza, disponetelo in uno stampo ad anello unto con lo strutto, in modo che la congiunzione del lato lungo del casatiello finisca in basso. Sbattete l’uovo e spennellate la superficie del casatiello.

Posizionate le uova sode, senza sgusciarle, sulla superficie del casatiello a distanza equa, affondatele bene, stendete il pezzetto messo da parte in un lungo cilindro di pasta e tagliatelo in 8 parti, che disporrete sulle uova, 2 per ogni uovo, in modo che disegnino una croce sopra ognuno.

Coprite con un canovaccio e fate lievitare ancora qualche ora, infornate a 180 °C per 60 minuti circa (se il forno è ventilato, a 170 °C), monitorando comunque la cottura perché ogni forno è diverso. Sfornate, fate freddare.

