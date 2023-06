11 giu 2023 10:00

CASA CHIUSA, AFFARI SPALANCATI – AD ASTI LA POLIZIA HA SCOPERTO UN GIRO DI PROSTITUZIONE MESSO IN PIEDI DA UN UOMO DI ORIGINI ALBANESI E DUE DONNE CINESI – IL TRIO HA RECLUTATO QUATTRO DONNE CHE IN UN MESE FACEVANO SESSO CON 800 CLIENTI, 200 PER UNA OGNI 30 GIORNI – SECONDO GLI INQUIRENTI IL GIRO D’AFFARI ERA DI CIRCA 42 MILA EURO – I MIGNOTTARI CONSUMAVANO IL LORO RAPPORTO SESSUALE A PAGAMENTO IN CASA DELL’UOMO…