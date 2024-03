IN CASA FERRAGN-EX UNA CRISI NUZIALE DIVENTA ANCHE SFIDA DI LOBBY – PER FEDEZ È SCESA IN CAMPO “COMIN & PARTNERS” INSIEME A "PO. CO. STUDIO", CHIARA FERRAGNI SI È AFFIDATA A “COMMUNITY”, SOCIETÀ DELL’EX GIORNALISTA, AURO PALOMBA - MASNERI: “GIANLUCA COMIN È MOLTO ESPERTO DI LOBBY E DI POLITICA ROMANA, AURO PALOMBA PIÙ DI COMUNICAZIONE AZIENDALE. CHISSÀ COSA SI INVENTERANNO GLI STRATEGHI, PERCHÉ ORA È ANCHE GUERRA, TRA LEI E IL MARITO, DI AGENZIE DI PR. DALLA TOTALE ARTIGIANALITÀ DI PRIMA, ADESSO DUE DIVERSE SQUADRE SONO AL LAVORO E…”

Estratto dell’articolo di Michele Masneri per “il Foglio”

chiara ferragni

[…] Per il futuro poi bisognerà vedere come sceglierà di comunicare la famiglia o ex famiglia Ferragnez. [...] Chissà cosa si inventeranno gli strateghi, perché ora è anche guerra, tra lei e il marito, di agenzie di pr. Dalla totale artigianalità di prima, adesso due diverse squadre che rappresentano i migliori talenti italiani del settore sono al lavoro.

Da qualche giorno infatti per Fedez è sceso in campo Gianluca Comin, che con la sua Comin & Partners è la tappa obbligata per la comunicazione di crisi. Sua la gestione del ponte Morandi, per dire, ma prima lui è stato capo della comunicazione della Montedison, poi Edison ed Enel. Veneziano, nasce cronista politico al Gazzettino. Dall’altra parte, “Chiara” si è affidata a Community, società di un altro ex giornalista, Auro Palomba, già all’economia del Giornale ai tempi di Montanelli, poi al Messaggero ma di stanza a Milano.

auro palomba 4

Anche lui ha lavorato per i Benetton, mettendosi in proprio, con un focus sui clienti corporate del nord. Collabora attualmente con Exor, la cassaforte degli Elkann, e cura l’immagine dello stesso John Elkann oltre che di Alessandro Benetton, Enel, Luxottica.

Quasi coetanei (Comin è del ’63, Palomba del ’64), leggere differenze di carattere: più estroverso Comin, più sornione Palomba, entrambi politicamente sono vagamente ascrivibili al centrosinistra. Comin da qualche anno ha messo su la sua società che occupa una settantina di persone tra le sedi di Roma, Milano e Bruxelles ma il quartier generale è a palazzo Odescalchi in piazza Santi Apostoli a Roma.

fedez

Dal Mose a Prada, dal Colosseo all’Esselunga spaziano i suoi clienti. Per assistere Fedez, la Comin collabora con una piccola e promettente aristo-boutique di comunicazione, Po.Co.Studio, specializzata in startup e digital fondata da Polissena Galdo (figlia di Mafalda d'Assia) e Cosima Sessa (figlia del produttore di "Mari fuori" Roberto e di Orsina Sforza)

Community recentemente invece si è fusa con un’altra società, Cattaneo Zanetto & Co., specializzata a sua volta nel lobbying, e ha dato vita con l’apporto di un fondo di private equity al marchio Excellera, con 140 professionisti sparsi tra Roma, Milano, Treviso e Bruxelles, e quartier generale nella Torre Velasca di Milano.

Comin è molto esperto di lobby e di politica romana, Palomba più di comunicazione aziendale (il mantra di Community è la “reputation”) e per qualche tempo ha condotto pure un programma tv dedicato alle imprese del nord-est.

gianluca comin 1

Nel 1999, assieme ad Alessandro Benetton e all’interessato, fondò la Maurizio Costanzo Comunicazione. E Costanzo forse è l’unico che oggi insieme a Maria De Filippi potrebbe dare un consiglio utile ai due sventurati di CityLife. Ma i grandi comunicatori da dove partiranno invece? E “Chiara” e “Federico” saranno da trattare più come partecipate di stato decotte o invece come startup in crisi di fama?

In un’intervista su come si gestisce una shit storm Palomba ha risposto così: “Gli utenti dimenticano ma il web no. Tutto rimane. Nel momento in cui si è sotto attacco si può fare poco, anzi più ci si agita e più gli effetti sono nefasti. Una volta che l’onda è passata, il lavoro è di ricostruzione, iniziando a discernere il falso dal vero e a costruire una serie di contenuti positivi che bilancino sul web i contenuti negativi usciti. Sono i contenuti, consistenti e congrui, che fanno la differenza”. Vasto programma, vabbè.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI - MURALE DI TVBOY gianluca comin 3 fedez chiara ferragni favorisca i sentimenti auro palomba 3 fedez e chiara ferragni ai bei tempi gianluca comin 2 gianluca comin 1 gianluca comin 2 gianluca comin 3 la proposta di matrimonio di fedez a chiara ferragni 6 maggio 2017 gianluca comin auro palomba 1 auro palomba 2 fedez e chiara ferragni ai bei tempi tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 1 gianluca comin