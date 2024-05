31 mag 2024 17:54

LA CASA DEL MALAFFARE – IN PROVINCIA DI NAPOLI UN IMMOBILE CONFISCATO A UN CONTRABBANDIERE DI SIGARETTE ERA DIVENTATO UN LABORATORIO CLANDESTINO PER COLTIVARE MARIJUANA – ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SONO STATI TROVATI 115 CHILI DI "PIANTINE" ALTE DUE METRI (DAL VALORE DI 620 MILA EURO), 35 LAMPADE E UNA VASCA PER L'IRRIGAZIONE LUNGA SEI METRI - I MILITARI HANNO SCOPERTO 5 CHILI DI DROGA PRONTI PER ESSERE VENDUTI...