LA CASA DEI SOGNI? E' UN "FALSO D'AUTORE" - UNA SOCIETÀ DI SEATTLE HA MESSO A PUNTO KIT PREFABBRICATI CHE PERMETTONO DI COSTRUIRE LE ICONICHE VILLE DISEGNATE DAL CELEBRE ARCHITETTO FRANK LLOYD WRIGHT - SONO IN VENDITA PER CIRCA 350MILA DOLLARI E LE STRUTTURE SONO RIADATTATE PER LE ESIGENZE MODERNE - LE CASE SONO STATE AUTORIZZATE DALLA "FRANK LLOYD WRIGHT FOUNDATION"...

(ANSA) - Una casa di Frank Lloyd Wright (più o meno) fai da te: una società di Seattle ha messo a punto kit prefabbricati che permettono di riprodurre sul terreno di propria scelta le iconiche ville disegnate dal celebre architetto di Falling Water, rivedute e corrette però per le esigenze della vita contemporanea.

I kit sono prodotti dalla Lindal Cedar Homes: in vendita per circa 350mila dollari, richiedono comunque costi aggiuntivi per la messa in opera, oltre ovviamente a quelli per l'acquisto del terreno.

A disegnare le case è stato Aris Georges, un architetto del Wisconsin che ha studiato alla Frank Lloyd Wright School of Architecture e ci ha insegnato per decenni. Lavorando con Trina Lindal, erede della società di Seattle, Georges ha sviluppato nove modelli di case Lindal basate su disegni di Wright, alzandone i soffitti e allargando ove possibile la pianta. "Wright aveva bellissime idee che possono funzionare ancora oggi.

Il mio lavoro è far sì che lo spirito della casa originale rimanga". Le case sono state autorizzate dalla Frank Lloyd Wright Foundation. "Chiediamo però di mettere sempre in chiaro che non sono case di Wright. Sono case ispirate da Wright", ha detto Stuart Graff, presidente della fondazione che ha sede in Arizona.

