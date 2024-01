IN CASA TOTTI LA GUERRA DELLE CORNA SI ALLARGA – MARTINA DE VIVO, TIKTOKER CHE HA AVUTO UN FIGLIO CON L’ATTUALE FIDANZATO DI CHANEL, CRISTIAN BABALUS, CONTINUA AD ACCUSARE LA FIGLIA DEL PUPONE E ILARY DI AVERLE RUBATO IL RAGAZZO – DOPO LA NASCITA DEL BAMBINO, MARTINA HA SCOPERTO IL TRADIMENTO: “HO TROVATO DEI MESSAGGI CON LEI E QUANDO L'HO CHIAMATA MI HA DETTO CHE NON ERA UN PROBLEMA SUO...” - LA FRECCIATINA SU INSTAGRAM: "CHI AMA NON TRADISCE..."

L'amore tra Chanel Totti e Cristian Babalus procede a gonfie vele, ma c'è chi non sembra aver dimenticato il modo in cui è iniziata la loro relazione. […] Qualche mese fa Martina De Vivo, tiktoker di successo ed ex fidanzata di Cristian Babalus ha accusato il suo ex di averla tradita subito dopo il parto della figlia Kylie che tra qualche giorno compirà un anno: «Ho trovato dei messaggi con Chanel e quando l'ho chiamata lei mi ha detto che non era un problema suo». La versione è stata smentita da Cristian, ma le tempistiche non tornano e Martina è tornata a lanciare frecciatine. […]

Martina De Vivo ha risposto ad alcune domande sul suo profilo Instagram dalle sue follower, tra cui quelle sul tradimento. Una fan, infatti, le chiedeva se avesse mai perdonato una scappatella del fidanzato, lei ha risposto con una frecciatina molto affilata al suo ex fidanzato Cristian e alla sua nuova fidanzata Chanel: «Chi ama non tradisce. Io non sono il perdono, so quanto valgo. Non ho perdonato con una figlia, figurati. Forse valgo anche troppo in questa generazione. Quando lo perdoni una volta, lo faranno sempre». […]

