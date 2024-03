ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Marina de Ghantuz Cubbe per “la Repubblica – edizione Roma”

Insulti omofobi, minacce velate, parole incivili e irripetibili. Augusto Proietti, definito il re delle bancarelle di certo non per nobiltà d’animo, questa volta se la prende con Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio quando a Palazzo Chigi c’era Giuseppe Conte.

Di recente, come ha raccontato lui stesso sui social, Casalino si è spostato ad abitare in piazzale Flaminio, che è assediato dalle bancarelle degli ambulanti. Compresa quella di Proietti, già condannato a due anni di carcere per aver perseguitato e minacciato i vigili urbani. Dal suo canale YouTube, lo scorso 15 gennaio è andato in onda uno dei suoi violenti show: «Ci hanno fatto la multa a piazzale Flaminio per due metri di banco perché quel miserabile di Casalino. Fro... non se po’ di’. Che... non se po’ di’. Ma gay sì: quel gay di Casalino tutti li giorni chiama i vigili urbani per farci fare i verbali».

E ancora: «Mo’ faccio la denuncia alla procura della Repubblica che te la ricordi per tutta la vita perché Casalino sta stolchizzando gli ambulanti. Che t’hanno fatto, t’hanno r... il c... e non ti hanno pagato bene?». Questi sono solo alcuni dei vergognosi insulti omofobi lanciati da Proietti che tra l’altro definisce anche il presidente del M5S «un miserabile».

L’ambulante detesta i 5S da quando in Campidoglio c’erano la sindaca Raggi e l’assessore al Commercio Andrea Coia. Con quest’ultimo Proietti sfiorò la rissa nella bouvette dell’Aula Giulio Cesare, dopo averlo insultato e minacciato. [...]

Secondo l’ambulante sarebbe colpa di Casalino, «perché a lui je dà fastidio». In realtà non è solo lui a lamentarsi della situazione della zona, ma molti residenti della zona e da anni. Quando Casalino è arrivato nel nuovo appartamento e si è accorto della situazione, ha semplicemente raccolto l’insoddisfazione dei suoi vicini di casa e in una decina di persone hanno deciso di unirsi in gruppo WhatsApp che si chiama Flaminio Revolution e porterà alla costituzione di un comitato di quartiere. Intanto hanno iniziato a farsi sentire ogni giorno con i vigili per denunciare le irregolarità. Che vengono anche multate dai pizzardoni. Poi, però, la situazione torna a essere quella di prima.

Il piazzale è pieno di bancarelle con merce usata (che in alcuni casi sembra contraffatta visto che in vendita ci sono prodotti di grandi marchi), una copre il percorso per i non vedenti e si trova al centro del piazzale, occupandolo con tre enormi ombrelloni che coprono i banchi. Il tutto di fronte alla fermata della ferrovia, a fianco all’ingresso monumentale del 1800 di Villa Borghese e di fronte a Porta del Popolo. [...]

D’altronde Augusto Proietti è lo stesso che, come si legge in alcune note inviate anche alla procura, parlando di un vigile ha usato espressioni del tipo: «Ha un tumore e spero che Dio lo accolga presto perché voglio andare a pisciare sulla tomba e mi ci faccio pure la foto, mica lo seppelliscono con la divisa, pisciare non è oltraggio».

