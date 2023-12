CASCA CHE TI PASSA! – RKOMI È CADUTO FACCIA A TERRA SUL PALCO DURANTE IL SUO CONCERTO CON IRAMA A ROMA – IL CANTANTE È SCIVOLATO ROVINOSAMENTE NEL BEL MEZZO DEL BRANO “LA CODA DEL DIAVOLO”, APPENA È PARTITA LA VOCE REGISTRATA DI ELODIE (L'AVRÀ DESTABILIZZATO?) – LUI SI È SUBITO RIALZATO, FACENDO FINTA DI NIENTE, ANCHE SE LA BOTTA È STATA NOTEVOLE… – VIDEO

no comunque rkomi che sente la voce di elodie e cade di faccia io onestamente un po’ lo capisco pic.twitter.com/ltpym5UMe3 — ?? (@voltoincognito) December 2, 2023

È stato un attimo: è scivolato sul palco, cadendo di faccia. E si è rialzato in un secondo. Non ci avrebbe fatto caso nessuno, se non fosse che è capitato mentre si trovava sul palco del Palazzo dello Sport per la tappa romana del suo tour con Irama.

Con tutti gli obiettivi dei telefonini puntati su di lui di un pubblico in fibrillazione, mentre cantava La coda del diavolo, singolo eseguito con Elodie. È successo lo scorso sabato sera ad Rkomi che, dopo essersi rialzato, ha continuato a cantare come se non fosse successo nulla.

A qualche ora dal concerto, sono iniziati a spuntare video del cantante che ne immortalano la caduta. Alcuni lo riprendono dal parterre, esattamente davanti (come quello in alto). Altri dagli anelli, altri ancora dalla galleria. Alcuni da davanti, dove si vede sparire il volto del cantante. Altri ancora dai posti laterali, dove è più chiaro cosa sia realmente accaduto.

Conosciuto per le sue passeggiate saltellando e per i movimenti sui tacchi, grazie ai quali è diventato un meme sui social network, Rkomi non ha perso occasione neanche in questa ultima esibizione per muoversi e iniziare a saltellare sulle note del ritornello della hit, lanciata ormai due anni fa.

"Nei locali alla moda, anche sotto la coda del diavolo, credimi", canta lui dopo le prime due strofe. Mentre il ritmo cambia, inizia a muoversi a tempo. Dalle casse esce la voce di Elodie (non presente, impegnata con il suo Elodie Show). "Solo con te io sospiro", parte il ritornello. Due salti su una gamba sola. Ed Rkomi scivola sul palco. Si rialza, velocemente. Poi riprende a saltellare. […]

