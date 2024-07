8 lug 2024 15:37

CASE DI RIPOSO? NO, DEGLI ORRORI - IN ITALIA IL 30% DEGLI ANZIANI FRAGILI È VITTIMA DI ABUSI IN RSA E CASE DI RIPOSO: UN FENOMENO ORRENDO CHE, PURTROPPO, È IN CRESCITA - CHI SUBISCE VIOLENZA, SPESSO, NON È NELLE CONDIZIONI DI RIFERIRE AI PARENTI COSA ACCADE. IN ALTRI CASI TACE PER VERGOGNA E PAURA – MA PER I FAMILIARI ESISTONO DEI CAMPANELLI D’ALLARME: DALLA PAURA ALLA RILUTTANZA A PARLARE FINO A…