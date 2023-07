A CASERTA, IL 17ENNE GIUSEPPE TURCO È MORTO DOPO ESSERE STATO PUGNALATO ALLA SCHIENA PER UNA RAGAZZA CONTESA – IL KILLER, UN 20ENNE MAROCCHINO CON PRECEDENTI PENALI, NON AVEVA DIGERITO LA FINE DELLA STORIA CON LA 14ENNE CHE AVEVA INIZIATO A FREQUENTARE TURCO: SI E' "VENDICATO" CON OTTO FENDENTI ALLE SPALLE E AL TORACE – IL PADRE DELLA VITTIMA: “L'ASSASSINO AVEVA DEI PRECEDENTI. PERCHÉ È STATO LASCIATO LIBERO DI CIRCOLARE?"

Estratto dell’articolo di Marilù Musto per “il Messaggero”

Pugnalato alle spalle otto volte. È stato ucciso così Giuseppe Turco, 17 anni, incensurato, «un bravo ragazzo», come lo definiscono gli amici. Giovedì sera, in piazza Villa a Casal di Principe, Anass Saaoud, marocchino di 20 anni con precedenti penali, lo ha raggiunto davanti alla "Caffetteria Monza" e lo ha colpito al torace con un coltello a serramanico, perforandogli i polmoni.

L'APPELLO

«Ora voglio giustizia, pena certa e un processo veloce», chiede il padre della vittima, Raffaele Turco, fabbro di professione a Villa Literno, nel casertano. «L'assassino di mio figlio ha alle spalle altri reati - continua - perché è stato lasciato libero di circolare, comprare un coltello e uccidere Giuseppe? Chiedo giustizia per lui ma non solo per lui, noi siamo cittadini italiani come tutti gli altri. A Casal di Principe, Villa Literno e a San Cipriano d'Aversa vivono tante persone perbene, non vogliamo essere ignorati e abbandonati dallo Stato».

L'arma del delitto non è stata trovata, ma l'assassino è stato "incastrato" dagli abiti sporchi di sangue trovati in casa. [...]Gli amici dell'assassino, sui social, nelle ore successive al delitto hanno pubblicato una dedica: «Una presta libertà per mio fratello». L'accusa è di omicidio volontario. Alla base dell'odio di Anass - già noto alla polizia - c'era un motivo passionale.

Il 20enne marocchino non aveva digerito la storia terminata con una ragazza di 14 anni che, però, pare avesse iniziato a frequentare Giuseppe. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che Anass avesse "attaccato" Giuseppe sui social network, ma la discussione era terminata con un chiarimento "virtuale".[...]

. «Mio figlio, giovedì pomeriggio, mi disse che doveva andare a mangiare una pizza, poi non so cosa sia accaduto - spiega ancora Raffaele - gli ho chiesto di prendere un caffè a casa con me prima di uscire e lui, scherzando, mi ha detto: papà, allora dammi due euro. Dopo quel caffè non l'ho più rivisto. Alle quattro del mattino i medici mi hanno riferito la notizia della morte». «Non si può morire a 17 anni per futili motivi e, soprattutto, non può uscire di casa con un coltello chi non è nuovo ad episodi criminosi. Il governo è impegnato a ripristinare sicurezza e legalità», ha dichiarato in serata il senatore campano della Lega, Gianluca Cantalamessa.

