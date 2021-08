29 ago 2021 12:19

CASERTA DI SANGUE – UN 18ENNE È MORTO DOPO ESSERE STATO ACCOLTELLATO A UNA GAMBA DA UN COETANEO – I DUE SI SONO MESSI A LITIGARE INTORNO A MEZZANOTTE, IN PIENO CENTRO, PER FUTILI MOTIVI, FORSE UNO SGUARDO DI TROPPO. L’AGGRESSORE IMPROVVISAMENTE HA ESTRATTO UN COLTELLO A SERRAMANICO E GLI HA RECISO L’ARTERIA FEMORALE – IL RAGAZZO È MORTO TRE ORE DOPO IN OSPEDALE PER…