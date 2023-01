23 gen 2023 19:51

I CASI DELLE DUE PROSTITUTE ACCOLTELLATE IN CASA NELLA NOTTE A TORINO SONO COLLEGATI? - UNA DELLE DUE È IN GRAVI CONDIZIONI ALL’OSPEDALE MOLINETTE, L’ALTRA GUARIRÀ IN 20 GIORNI - AL MOMENTO NON CI SONO ELEMENTI CHE POSSANO COLLEGARE LE DUE AGGRESSIONI, AD ESEMPIO UNA VENDETTA NELL’AMBITO DEL CONTROLLO DELLA PROSTITUZIONE. IN UN CASO GLI AGUZZINI ERANO CITTADINI MAGREBINI…