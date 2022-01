INTERVISTE CHE NON LO ERANO - IL COLLOQUIO DI PAPA FRANCESCO CON ANDREA MONDA E ALESSANDRO GISOTTI, PUBBLICATO OGGI SULL’OSSERVATORE ROMANO, IN REALTÀ È UN MONTAGGIO EDITORIALE! IN PRATICA È STATO TRASFORMATO UN TESTO SCRITTO ORIGINALMENTE COME POSSIBILE PREFAZIONE PER UN LIBRO SU SAN GIUSEPPE, AL QUALE SONO STATE AGGIUNTE LE DOMANDE…