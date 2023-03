E IN CASO DI APOCALISSE ZOMBIE DOVE BISOGNA SCAPPARE? – LA SERIE "THE LAST OF US" HA ACCESO LE FANTASIE DI CHI SI PREPARA ALLA FINE DEL MONDO: È STATA REALIZZATA UNA MAPPA DOVE GLI STATI AMERICANI VENGONO CATALOGATI IN BASE ALLA POSSIBILITÀ DI SOPRAVVIVERE A UN’INVASIONE DI ZOMBIE – LA CALIFORNIA È CONSIDERATA UNO STATO TRAPPOLA, LE CITTÀ PIÙ POPOLOSE (COME NEW YORK E BOSTON) SONO PIÙ PERICOLOSE – SI PUÒ PENSARE DI SALVARSI SOLO IN... - VIDEO!

Estratto dell’articolo di Matteo Basile per www.repubblica.it

DOVE SCAPPARE NEGLI STATI UNITI IN CASO DI INVASIONE ZOMBIE

Ecco una domanda che mette subito di buon umore: dove nascondersi nel caso di invasione di zombie? Come salvarsi dall’attacco dei morti viventi? Negli Stati Uniti, dove la probabilità di trovarsi di fronte un uomo armato è pari a quella di vedere uno sbadigliare sulla metro, ai pericoli reali aggiungono quelli da fiction.

Così i ricercatori da anni studiano anche l’ipotesi di un’apocalisse di zombie. Tema in questi giorni diciamo di "attualità", visto il successo della serie tv The Last Of Us. Alcuni analisti, per conto di un sito specializzato in assicurazioni sulla vita, hanno realizzato una indagine formata da più di mille ricerche su Google ed elaborato una mappa d’America basata sulle possibilità di salvarsi da un’ipotetica invasione di morti viventi.

Il risultato indica nella California lo Stato trappola, ma poche possibilità di sopravvivere vengono date a chi abita a Boston e a New York, così come in Texas e Florida. Gli unici posti dove è possibile scamparla è nella zona Nord, in quella fascia compresa tra North e South Dakota, Montana e Wyoming, la cosiddetta America rurale dove vivono più mucche che umani.

zombie walk 10

La mappa realizzata vede una macchia verde, il colore della speranza, al centronord degli Stati Uniti, mentre macchie rosse o rosso scure, quelle dove il destino è segnato, colorano la zona Ovest e quella Est, cioè le aree più densamente abitate.

zombie

A incidere è il numero della popolazione: più persone vivono in poco spazio, più sono destinate a essere penetrate dai morti viventi. La California, con quaranta milioni di persone, è la terra ideale per gli zombie. […]