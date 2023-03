30 mar 2023 08:47

IL CASO DELL’ATTRICE ANA OBREGON, MAMMA A 68 ANNI, CON LA MATERNITÀ SURROGATA, RIAPRE IL DIBATTITO IN SPAGNA (E NON SOLO) SU QUESTA TECNICA DI PROCREAZIONE ASSISTITA – FARE UN FIGLIO A 70 ANNI SIGNIFICA, SCIURAMENTE, ASSICURARGLI UN FUTURO SENZA LA FIGURA MATERNA - DUE ANNI FA LA OBREGON AVEVA PERSO IL FIGLIO 27ENNE A CAUSA DI UN TUMORE. IL GOVERNO DI MADRID È DURISSIMO: "E' UNA FORMA DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE, SI CHIAMA UTERO IN AFFITTO, NON MATERNITÀ SURROGATA”