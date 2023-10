IL CASO DI LEONARDO APACHE LA RUSSA FINISCE IN PARLAMENTO – I MAGISTRATI INTENDONO CHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE ALLA GIUNTA DEL SENATO PER OTTENERE LA SIM DEL CELLULARE USATO DAL FIGLIO DI IGNAZIO LA RUSSA, INDAGATO CON L'AMICO-DEEJAY TOMMASO GILARDONI PER LA PRESUNTA VIOLENZA SESSUALE AI DANNI DI UNA 22ENNE – LA SCHEDA TELEFONICA, INTESTATA AL PRESIDENTE DEL SENATO, POTREBBE SERVIRE AGLI INQUIRENTI PER TRACCIARE GLI SPOSTAMENTI DI LEONARDO APACHE…

Il caso del presunto stupro per cui è indagato a Milano Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, finirà in Parlamento in tempi ancora da capire. Per quel che risulta, i magistrati sono intenzionati a chiedere l’autorizzazione alla Giunta del Senato per ottenere la sim del cellulare di La Russa jr. Particolare di non poco conto e che non piacerà a Ignazio La Russa, già messo sulla graticola mediatica dopo il servizio di Report su affari e contatti della sua famiglia, smentiti, va detto, in modo categorico dallo stesso La Russa.

Ora la sim potrebbe servire agli inquirenti per tracciare gli spostamenti di Apache nei giorni tra il 18 e il 19 maggio e successivi, giorni in cui, secondo la denuncia della presunta vittima, una ragazza milanese di 22 anni, si sarebbe consumata la violenza. Nell’inchiesta è indagato anche Tommaso Gilardoni, 24 anni, comasco, e studi in Economia a Londra. [...]

La sim in questione riguarda i due telefoni di La Russa, consegnati in modo spontaneo alla Squadra mobile diretta da Marco Calì, assieme alla sim, poi restituita a La Russa per non violare l’articolo 68 della Costituzione rispetto alle guarentige dei parlamentari. Gilardoni, da quando è emersa la notizia della sua iscrizione, per quel che risulta agli inquirenti, non è più tornato in Italia né ha consegnato il telefono.

Il punto di una futura richiesta alla giunta indica poi come la Procura non sia indirizzata verso un’ipotesi di archiviazione. I due ragazzi sono indagati per violenza sessuale senza l’aggravante dello stupro di gruppo. I fatti sotto inchiesta si consumano tra il 18 e il 19 maggio, prima nel locale “Apophis” di via Merlo, dove la ragazza, dopo aver assunto consapevolmente cocaina, cannabinoidi e benzodiazepine (ma per prescritti motivi di salute), dice di aver bevuto un drink offerto da La Russa (scena non confermata dalle decine di persone presenti nel club e sentite dalla Mobile), dopodiché non ricorda più nulla. Fino al risveglio del 19 in casa del presidente del Senato, in camera con accanto Apache.

[...] oltre all’analisi delle chat nel telefono di La Russa jr, la Procura sta eseguendo analisi genetiche sulle tracce biologiche repertate dal centro antiviolenza della Mangiagalli dove la presunta vittima si reca il 19 maggio. Per quel che risulta da queste tracce, i pm hanno individuato un solo Dna maschile e non due come era ipotizzabile. Scoperta di rilievo che se confermata potrebbe mettere in dubbio la ricostruzione della denuncia.

Per trovare un match, genetico e investigativo, bisognerà procedere al prelievo del Dna dei due indagati. Per La Russa jr, come già avvenuto in trasparenza per il cellulare, non sarà complicato. Da capire Gilardoni, il cui prelievo potrà avvenire anche attraverso una richiesta rogatoriale.

