12 apr 2023 19:20

IL CASO DEL PICCOLO ENEA FA SCUOLA: UN’ALTRA NEONATA È STATA ABBANDONATA A MILANO, QUESTA VOLTA ALL'OSPEDALE "DEI BAMBINI" BUZZI - LA MAMMA, 37ENNE SENZA FISSA DIMORA HA PARTORITO IN UN CAPANNONE ALLA PERIFERIA DI MILANO, È STATA ACCOMPAGNATA DAI CARABINIERI IN OSPEDALE DOVE NON HA RICONOSCIUTO LA PICCOLA E NON LE HA DATO UN NOME - SOLO POCHI GIORNI FA, NELLA STESSA CITTÀ, IL CASO DEL NEONATO LASCIATO ALLA CLINICA MANGIAGALLI...