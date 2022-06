BASTA FARE FINTA CHE IL COVID NON ESISTA PIÙ: I CONTAGI E I RICOVERI CRESCONO IN TUTTA ITALIA – NONOSTANTE FEBBRE ALTA E ALTRI SINTOMI, TANTISSIME PERSONE NON COMUNICANO LA PROPRIA POSITIVITÀ PER NON RINUNCIARE ALLE VACANZA. E COSÌ, COMPLICI I TAMPONI FAI DA TE, LA VARIANTE OMICRON 5 DILAGA – PER FERMARE IL CONTAGIO, SERVIREBBERO LE VECCHIE PRECAUZIONI, A PARTIRE DALLE MASCHERINE. MA DOPO IL LIBERI TUTTI DEL GOVERNO, GLI ITALIANI SE NE FREGANO…