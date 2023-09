16 set 2023 09:10

IL CASO RUBIALES STA SFUGGENDO DI MANO AGLI SPAGNOLI – IL GIUDICE HA IMPOSTO ALL'EX PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO IBERICA DI MANTENERE ALMENO 200 METRI DI DISTANZA DA JENNIFER HERMOSO, CHE LO HA DENUNCIATO PER IL BACIO IN BOCCA DURANTE I FESTEGGIAMENTI PER LA VITTORIA MONDIALE – RUBIALES SI È PRESENTATO IN TRIBUNALE: È STATO INTERROGATO E HA NEGATO LE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE E COERCIZIONE. RISCHIA FINO A 4 ANNI DI CARCERE