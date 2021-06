E DITELO CHE GLI “OPEN DAY” ERANO SOLO UN MODO PER SMALTIRE LE DOSI DI ASTRAZENECA CHE NESSUNO VOLEVA - E ORA CHE LA 18ENNE CAMILLA CANEPA E’ MORTA PER UNA TROMBOSI, ARRIVA UN NUOVO CAMBIO: STOP ALLA SOMMINISTRAZIONE SOTTO I SESSANT'ANNI - E ORA IL CTS FINISCE NEL MIRINO PER NON AVER ALZATO UN DITO PER FERMARE GLI OPEN DAY, SUI QUALI PIÙ DI UN GOVERNATORE HA MESSO LA FACCIA IN UNA CORSA FORSENNATA A CHI VACCINA DI PIÙ...