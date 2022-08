UNA CASSAFORTE A PORTAR VIA – DEI LADRI SONO ENTRATI NELLA CASA MILANESE DELL'EX MOGLIE DI PAOLO BERLUSCONI, ANTONELLA COSTANZO, CHE ERA IN VACANZA, E HANNO SVUOTATO UNA CASSAFORTE – IL BOTTINO È DI ALMENO 500MILA EURO IN CONTANTI E GIOIELLI DAL VALORE ANCORA NON QUANTIFICATO – UNA SECONDA CASSETTA DI SICUREZZA, PIU' COMPLICATA DA APRIRE, È STATA SMURATA...

Ilaria Carra e Massimo Pisa per “la Repubblica - Edizione Milano”

ANTONELLA COSTANZO CON LA FIGLIA NICOLE BERLUSCONI

Furto nella casa milanese dell'ex moglie di Paolo Berlusconi, Antonella Costanzo. I ladri hanno approfittato della sua assenza per le ferie dall'appartamento di via Mario Pagano. Ingente il bottino: una cassaforte l'hanno svuotata, portando via almeno 500mila euro e gioielli dal valore ancora non quantificato. L'altra non sono riusciti a scassinarla e l'hanno smurata. E' successo a Milano nei giorni scorsi, in un appartamento in via Pagano mentre la donna, 71 anni, era in vacanza.

Ad accorgersi del furto era stata la domestica, che ha allertato il portiere del palazzo che ha trovato la porta dell'abitazione aperta. Nell'appartamento c'è un sistema di telecamere di sicurezza a circuito chiuso, e le forze dell'ordine stanno visionando le immagini: è possibile che i ladri siano entrati da una finestra e usciti dalla porta d'ingresso.

antonella costanzo paolo berlusconi matrimonio

La notizia del furto inizialmente era stata diffusa dalla polizia, che non aveva comunicato però l'identità della donna. Già nel 2003 i ladri avevano provato a entrare nella casa dell'ex moglie dell'imprenditore, fratello di Silvio, ma in quel caso il colpo non andò in porto.

paolo berlusconi PAOLO BERLUSCONI VISITA IL FRATELLO SILVIO AL SAN RAFFAELE paolo berlusconi alla cena di compleanno per edoardo vianello (4) paolo berlusconi alla cena di compleanno per edoardo vianello (2) antonella costanzo