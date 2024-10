14 ott 2024 12:18

LA CASSAZIONE HA DISPOSTO UN NUOVO APPELLO PER IL PROCESSO RUBY: I GIUDICI HANNO DICHIARATO PRESCRITTA L’ACCUSA DI FALSA TESTIMONIANZA PER TUTTI E VENTI GLI IMPUTATI, CHE DOVRANNO RISPONDERE DELL’ACCUSA DI CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI – CADE ANCHE L’ACCUSA DI RICICLAGGIO PER LUCA RISSO, ALL’EPOCA DEI FATTI FIDANZATO DI KARIMA EL-MAHROUG…