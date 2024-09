26 set 2024 19:34

LE CASSE DELLA "SANTA" PIANGONO - LA "IMMOBILIARE DANI", "CASSAFORTE" STORICA DI DANIELA SANTANCHÉ, VA IN ROSSO DI QUASI 400MILA EURO, NONOSTANTE GLI UTILI CHE ARRIVANO ANCORA DAL TWIGA - LA "PITONESSA" È USCITA DALL'AZIONARIATO, MA INCASSA ANCORA TRAMITE UNA NUOVA SOCIETÀ, "L.D.D.", CHE “OFFRE” LA SUA CONSULENZA AL TWIGA. NEL 2023, SONO ARRIVATI PIÙ DI 306MILA EURO DI UTILI, CHE PERÒ SONO FINITE A GARANZIA DEL RIMBORSO DEL DEBITO CON IL FISCO PER NON FAR FALLIRE VISIBILIA...