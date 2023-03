ALLA CASTA DEI TASSISTI È CONCESSO TUTTO, ANCHE FARE LE RONDE PER DIFENDERE IL TERRITORIO – A FIRENZE I CONDUCENTI DI NCC DENUNCIANO PROVOCAZIONI, INTIMIDAZIONI, MINACCE E INSEGUIMENTI DA PARTE DEI TASSISTI, PREOCCUPATI DI PERDERE FETTE DI MERCATO – MESUT BASATEMUR, TITOLARE DELLA SOCIETÀ “DESTINATION TUSCANY”, È STATO BLOCCATO, CIRCONDATO E INSULTATO MENTRE LAVORAVA (“TORNATENE AL TUO PAESE, CI TOGLI LAVORO”). PER DUE VOLTE SI È PRESENTATO ALLE FORZE DELL'ORDINE PER DENUNCIARE LE AGGRESSIONI: “MA MI È STATO RISPOSTO CHE POSSONO FARE POCO”

Provocazioni, intimidazioni, minacce, ronde e inseguimenti su strada nella notte. Conducenti di Ncc, alle volte donne, affiancati e intimoriti, perché la piazza è dei tassisti e nessuno può permettersi di avvicinare i clienti fonte di denaro. Siamo nel cuore di Firenze, a piazza della Repubblica, in pieno centro storico.

Ad essere aggredito dai conducenti dei Taxi, in questo caso, Mesut Basatemur, ma tutti lo conoscono come «Zaza». È il responsabile della 'Destination Tuscany', una società di trasporto privato e, personalmente, in 11 mesi ha trasportato circa 15 mila turisti. Non è italiano, ma originario del Kurdistan turco. E questo diventa motivo di attacco.

«Tornatene al tuo Paese, ci togli lavoro», gli urlano alcuni tassisti che lo seguono, bloccano l'autovettura e lo filmano con gli smartphone. «Sono stato intimidito diverse volte. La sera di un mese fa, un tassista in particolare, mentre facevo scendere i passeggeri, mi ha seguito, insultato pesantemente e mi è venuto vicino per aggredirmi», racconta a La Stampa l'imprenditore di 32 anni.

[...] Anche perché il 32enne ha provato a denunciare alle forze dell'ordine questi episodi, «ma mi è stato risposto che possono fare poco», racconta. In effetti esistono ben due denunce fatte dall'uomo agli investigatori datate 24 febbraio e 7 marzo 2022. In entrambi i casi, si legge negli atti visionati da chi scrive, l'uomo ha denunciato di essere stato avvicinato dai tassisti e di aver ricevuto insulti e minacce.

«Ti ho detto martedì scorso di non venire più a Firenze. Ti ripeto che non voglio più vederti a Firenze»: questa la frase, riportata nella denuncia, che il conducente del Taxi avrebbe detto a Mesut Basatemur il 23 febbraio, giorno prima della denuncia formale depositata ai carabinieri della Legione Toscana. Il tassista si era prima posizionato dietro alla vettura Ncc e, dopo aver scattato alcune foto alla targa, si sarebbe affiancato al 32enne rivolgendogli quella frase.

[...] Il 7 marzo del 2022, infatti, Basatemur viene nuovamente raggiunto da un tassista - alto circa 1 metro e 80, vestito sportivo con delle Nike ai piedi - che, «con fare minaccioso mi diceva: Devi andare via da Firenze, non devi prendere clienti da qui che mi stai rubando il lavoro!». L'uomo era con alcuni clienti e, per evitare di accrescere la tensione, era anche disposto a cedere la corsa.

[...] E un altro episodio analogo è avvenuto sempre questa notte. Questa volta la vittima è una donna: Barbara Nerone, 38 anni, dipendente della stessa società di Ncc. «Mi trovavo nella zona della stazione di Firenze, ero sola in auto e stavo svolgendo semplicemente il mio lavoro - racconta -. Stavo all'incrocio, ferma al semaforo per svoltare a sinistra e un tassista mi ha sorpassato a destra tagliandomi la strada e bloccandomi. Poi ha cominciato ad urlare e ad offendermi». L'aggressione verbale è poi proseguita. «Ti faccio vedere quello che faccio», dice uno dei tassisti alla donna sempre più spaventata.

«Al semaforo successivo ha continuato, questa volta minacciando di seguirmi ed ho deciso di riprendere con il mio telefono, registrando un video - spiega -. Nonostante ciò, ha continuato e come se nulla fosse: mi ha seguito insieme ad altri suoi colleghi. Ho avuto paura e ho avvisato un mio collega per chiedergli aiuto ed intanto sono arrivata a Piazza Santa Maria Novella, dove mi aspettavano dei clienti».

Qui la 38enne è stata accerchiata da diversi Taxi. La donna è stata insultata pesantemente. «Nel frattempo - racconta Barbara - sono rimasta in contatto con il mio collega indicandogli il luogo della mia prossima fermata. Ripartita hanno continuato a seguirmi per circa 100 metri, dopodiché si sono divisi ed hanno preso altre strade». Una ronda che, secondo l'operatrice Ncc, avviene praticamente ogni sera. [...]

