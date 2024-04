15 apr 2024 18:55

AL CASTELLO IL “BOSS” NON ERA SOLO DELLE CERIMONIE – LA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI NAPOLI HA ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI SABATO POLESE, 75ENNE FRATELLO DEL DEFUNTO ANTONIO, IL “BOSS DELLE CERIMONIE” DEL PROGRAMMA DI REAL TIME - SABATO POLESE È INDAGATO PER FAVOREGGIAMENTO AGGRAVATO DAL METODO MAFIOSO: AVREBBE INCONTRATO UN UOMO RITENUTO ESATTORE DEI CAMORRISTI PER RIFERIRGLI CHE…