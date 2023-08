A CATANIA UNA RAGAZZA È "STATA SUICIDATA" – VERA SCHIOPU È STATA TROVATA IMPICCATA NELLA SUA CASA DI CAMPAGNA. I CARABINIERI NON CREDONO AL SUICIDIO, MA PENSANO SIA UNA SIMULAZIONE MESSA IN SCENA DAL FIDANZATO DELLA VITTIMA, UN MANOVALE RUMENO, E DA UN SUO AMICO E CONNAZIONALE. ENTRAMBI SONO STATI FERMATI…

vera schiopu la ragazza moldava trovata impiccata a ramacca, catania

A Ramacca (Catania) una 25enne di origine moldava, Vera Schiopu, è stata trovata impiccata in una casa di campagna. Per i carabinieri non si tratterebbe di un suicidio ma di una simulazione messa in scena dal fidanzato della vittima, un manovale rumeno, e da un suo amico e connazionale. Entrambi sono stati fermati.

[…] Il corpo di Vera Schiopu è stato trovato il 19 agosto sera nella casa di campagna dove viveva, in contrada Sferronelle, nelle campagne tra Ramacca e Paternò. Era stato proprio il fidanzato a segnalare che la donna si era tolta la vita, ma nel suo racconto sarebbero emerse delle incongruenze.

[…] I carabinieri […] sospettano che la giovane sia stata uccisa. La Procura di Caltagirone ha aperto un'inchiesta: si cerca di capire se la giovane si sia davvero suicidata oppure se sia stata uccisa. Da quanto si è appreso, i due fermati sarebbero accusati di concorso in omicidio. Non è ancora chiaro, però, quale sia il ruolo contestato a ciascuno degli indagati […]

I sospetti dei carabinieri Pare che a fare nascere i dubbi degli investigatori siano stati più elementi: la dinamica del suicidio, i rilievi scientifici compiuti dai carabinieri e alcuni elementi nelle testimonianze dei due indagati. Il fidanzato della vittima, un romeno trentenne che ha lanciato l'allarme, conviveva con la ragazza nel casolare delle campagne della Piana di Catania.

Quando i militari dell'Arma sono arrivati sul posto, avrebbero trovato anche un amico dell'uomo, suo connazionale, che avrebbe sostenuto le parole del manovale. Le indagini dei carabinieri avrebbero fatto emergere incongruenze nella ricostruzione dei fatti e sulla dinamica di quello che era stato denunciato come un suicidio, ma che, secondo l'accusa, sarebbe invece un femminicidio. […]

