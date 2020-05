CATERINA COLLOVATI NON MOLLA L’OSSO (DEL COLLO) DELLA "SIGNORA ALBA PARIETTI" – ‘’NON MI SEMBRA OPPORTUNO ESSERE RICOPERTA DI INGIURIE, OFFESE E INSULTI LESIVI DELLA MIA IMMAGINE E DIGNITÀ. EVIDENTEMENTE LE MIE PAROLE HANNO COLPITO NEL SEGNO. HO SEMPLICEMENTE SOTTOLINEATO L’OMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE CHE MI PAREVA DOVEROSA E MI RIGUARDAVA. DECIDA ERA FEBBRICIATTOLA O COVID?”

CATERINA COLLOVATI ALBA PARIETTI

Gentilissimi colleghi,

non mi sembra opportuno essere ricoperta di ingiurie, offese e insulti lesivi della mia immagine e dignità dalla signora Alba Parietti.

Evidentemente le mie parole hanno colpito nel segno.

Ho semplicemente sottolineato l’omissione della segnalazione che mi pareva doverosa e mi riguardava.

In quanto se Alba Parietti fosse stata una persona civile come dichiara di essere, avrebbe certamente saputo come comportarsi.

ALBA PARIETTI A COURMAYEUR IL 6 MARZO

Quanto alle distanze dalla sottoscritta, sono siderali e questo per me è motivo di orgoglio: non essere stimata dalla signora Parietti è una medaglia che mi appunto fieramente sul petto.

PS

Decida era febbriciattola o Covid? come ci ha raccontato ieri sera.

Cordialmente

Caterina Collovati

