MAMMA MI AVEVA PROMESSO SOSTEGNO IN TUTTO PURCHÉ NON FOSSI DIVENTATA ATTRICE.

Gloria Satta per “Il Messaggero”

caterina de angelis 21

Un sacco bella. E un sacco brava, buon sangue non mente: Caterina De Angelis, 20 anni, figlia di Margherita Buy e del chirurgo romano Renato De Angelis, attrice debuttante con ironia e spigliatezza, è la rivelazione di Vita da Carlo nel ruolo di Maddalena, la studiosissima figlia di Verdone.

caterina de angelis 2

QUELLA VERA Quella vera, la 35enne Giulia, l'ha incontrata per la prima volta ieri sera sul red carpet. «Le avevo parlato solo al telefono», racconta Caterina, «ma avevo tanto sentito parlare di lei da mia madre che mi aveva esortato a interpretarla con impegno, spiegandomi che Giulia è un genio. Al contrario di me, che non sono mai stata studiosissima».

MUCCINO Diplomata in un liceo britannico della Capitale, laureanda in scienze cinematografiche all'Università di Exeter, l'altissima, elegante ed estroversa Caterina vive a Londra ed è approdata alla serie dopo essere stata scoperta dalla casting director Laura Muccino nel corto Unspoken da lei girato con Maria Sole Tognazzi: «Ho sostenuto il provino di Vita da Carlo di nascosto dei miei», rivela l'attrice, «mamma, in particolare, mi aveva promesso sostegno in tutto purché non fossi diventata attrice.

margherita buy

Ma quando ha visto il mio entusiasmo, la faccia felice, ha cambiato idea e ora è una mia fan». Caterina, che intende laurearsi («mi manca un anno»), sognava il cinema già da bambina: «Ho sempre voluto diventare attrice ma non osavo confessarlo, avevo paura dell'ingombrante confronto con mia madre», racconta con un sorriso irresistibile.

caterina de angelis 3

LA MODA «Studiando ho iniziato a lavorare nella moda e ho girato il corto con Tognazzi. E ora sono sicura di voler recitare. Ho già delle proposte, ma penso anche a finire l'università». Il film di Margherita Buy che preferisce? «Ne ho visti pochi, ma posso assicurare che sullo schermo mia madre appare proprio com' è nella vita. Non recita, è sé stessa».

caterina de angelis caterina de angelis 15 caterina de angelis 7 caterina de angelis 10 caterina de angelis 11 caterina de angelis 22 caterina de angelis 6 caterina de angelis 4 caterina de angelis 13 caterina de angelis 12 caterina de angelis 5 caterina de angelis 1 caterina de angelis 16 caterina de angelis 17 caterina de angelis 14 caterina de angelis 18 caterina de angelis 20 caterina de angelis 19 caterina de angelis 8 caterina de angelis 9