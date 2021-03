LA CATTEDRA DELL’ORGASMO – IN INGHILTERRA UNA INSEGNANTE SPOSATA E CON 3 FIGLI PICCOLI FA SESSO CON UNO STUDENTE DI 15 ANNI: CONDANNATA A 6 ANNI DI CARCERE. LA DONNA HA INVIATO DELLE IMMAGINI, INCLUSO UN SELFIE IN TOPLESS E UN VIDEO DAL VIVO IN CUI SI STAVA MASTURBANDO”. LA DONNA GLI AVREBBE DETTO DI ASPETTARE UN FIGLIO DA LUI E HA MINACCIATO DI DENUNCIARLO PER STUPRO SE… - IL DURISSIMO INTERVENTO DEL GIUDICE

Caterina Galloni per blitzquotidiano.it

kandice barber e il marito 11

Kandice Barber, un’insegnante del Regno Unito. è stata condannata a sei anni e due mesi di carcere per aver fatto sesso con uno studente di 15 anni. Barber, di Wendover, nel Buckinghamshire, sposata e con tre figli piccoli, era stata accusata di tre reati per aver indotto o incitato un minore in attività ses*uali.

Duro l’intervento del giudice Dhaliwal nella Corte di Aylesbury che ha definito i reati “oltre ogni spregevolezza”. Rivolgendosi a Barber ha detto: “Ha inoltre inviato delle immagini, incluso un selfie in topless e un video dal vivo in cui si stava masturbando”.

kandice barber 2

La donna ha sempre negato di aver avuto relazioni improprie di natura sessuale con lo studente, ma durante un incontro con un assistente sociale ha ammesso di avergli inviato il selfie su Snapchat. In tribunale è emerso che Barber aveva aggiunto l’adolescente sul social durante una cerimonia di premiazione del calcio scolastico nel settembre 2018 e aveva iniziato a inviargli messaggi e “nel giro una settimana” erano diventati di tipo se*suale.

kandice barber 6

In una dichiarazione sull’impatto avuto sulla vittima, letta in tribunale, l’allievo ha affermato di non essere andato bene negli esami a causa dell’esperienza traumatica. Barber, ha raccontato il ragazzo, lo avrebbe minacciato di accusarlo di stupro se l’avesse denunciata. Inoltre, la donna gli avrebbe detto di aspettare un figlio da lui.

L’insegnante ha chiesto allo studente di eliminare le prove

kandice barber 8

In seguito ha detto al ragazzo di eliminare tutti i suoi messaggi e bloccarla su Snapchat per impedire che le prove venissero a galla. A causa dei risultati scolastici, ha dovuto lasciare la scuola che stava frequentando e iscriversi a un’altra lasciando così i suoi amici. La famiglia si è trasferita in un altro paese sperando in un nuovo inizio, ma ha dovuto informare la scuola del processo. Il marito della donna, Daniel, in tribunale ha difeso la moglie, dicendo che il loro matrimonio è “forte” come sempre.

