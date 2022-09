9 set 2022 18:36

CATTEDRA A LUCI ROSSE – COSTRINGEVA UN RAGAZZINO DI 12 ANNI IN MODO “SOTTILE E SUBDOLO” A SUBIRE ATTI SESSUALI, SIA A SCUOLA CHE IN DAD – AI DOMICILIARI UNA PROF IN PROVINCIA DI BENEVENTO CHE TENEVA INCOLLATO UN SUO ALUNNO SU WHATSAPP FINO A TARDA NOTTE PER VEDERE LE IMMAGINI ZOZZE CHE GLI MANDAVA – LE INDAGINI SONO PARTITE A MARZO SCORSO DOPO UNA DENUNCIA DEL PRESIDE