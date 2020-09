CATTIVE ABITUDINI - PRENDETE APPUNTAMENTI E POI NON VI PRESENTATE? FLIRTATE SOLO PER ACCRESCERE IL VOSTRO EGO? SAPETE CHE UN CARO AMICO È INNAMORATO DI VOI E NON FATE NULLA PER METTERE LE COSE IN CHIARO? USATE QUALCUNO PER FARE SESSO OCCASIONALE MA FINGETE CHE CI SIA UN FUTURO? SEGUITE I CONSIGLI DELLA SEXPERTA TRACEY COX PER DIRE BASTA ALLA VOSTRA STRONZAGGINE...

Ci sono una serie di cattive abitudini nell’approccio con le persone che non vanno bene in periodi normali figuriamoci in un periodo complicato come quello che stiamo attraversando. Ecco le quattro cattive abitudini da eliminare secondo la sexperta Tracey Cox che condanna i comportamenti dettati solo dal proprio ego.

Flirtare con qualcuno a cui non sei interessato solo per accrescere il proprio ego

La maggior parte di noi, se siamo onesti, può ammettere di averlo fatto. A chi non piace essere ammirato? Avere qualcuno che sarà dalla tua parte, non importa quale sia il problema, chi ti lusinga, ti fa sentire bellissimo, intelligente, divertente, perfetto?

Questo scenario può essere relativamente innocuo e persino reciprocamente vantaggioso se entrambi conoscete le regole del gioco. Ma se uno dei due pensa che ci possa essere un futuro vuol dire essere crudeli.

Cambia abitudine: rendi chiaro il fatto che si tratta di un flirt, ma che non vuoi niente di più con parole come: «Sono fortunato ad avere un amico come te»

Ignorare che uno dei tuoi amici più cari è innamorato di te

La persona innamorata non capirà fino a quando non sarai tu a dirglielo e questo è crudele. È una tortura essere costantemente con qualcuno che ami profondamente ma che non ti ricambia e continua a lasciarti con una speranza. È particolarmente spietato nei casi in cui la donna vuole dei figli e mette la sua vita in attesa per una relazione che non si svilupperà.

Cambia l'abitudine: il primo passo è assicurarsi che tutti gli amici in comune siano consapevoli che non hai assolutamente intenzione di avere una relazione in modo tale da non accendere false speranze. Poi affronta direttamente dicendo frasi del tipo: «Vorrei vederti con qualcuno che ti ama. Perché non frequenti nessuno?». Se trova il coraggio di confessare i suoi sentimenti, di': «Mi dispiace, ti voglio bene. Spero che possiamo ancora essere amici perché amo averti nella mia vita».

Annullare un appuntamento all'ultimo momento

A volte ci si scorda di avere un appuntamento nella stessa data. In un altro caso avevi preso due appuntamenti convinto che uno dei due sarebbe andato male. Nel terzo caso dai appuntamenti a cui non hai intenzione di andare solo per gonfiare il tuo ego.

Cambia l'abitudine: imposta promemoria sul telefono se sei smemorato. Se sei uno che combina appuntamenti solo per il piacere di non andare, smettila di farlo. È un atteggiamento del cavolo.

Usare qualcuno per fare sesso occasionale ma fingere che ci sia un futuro

Non sono solo gli uomini a essere colpevoli di fingere che una relazione sia seria quando non lo è. Anche le donne lo fanno.

Il sesso senza impegno potrebbe essere comune nel 2020, ma ci sono ancora molte persone che si sentono a disagio nell'ammettere che è tutto ciò che vogliono.

Se il sesso è fantastico ma nient'altro, magari rimani in giro più a lungo di quanto desideri una volta che avete finito di fare sesso perché ti sembra scortese alzarti e andare. Fai finta di essere interessato alla discussione che la persona che ha con te ha avuto con il suo capo. Fino a quando non ti invitano a incontrare i genitori.

Cambia l'abitudine: sii chiaro e comunica le tue intenzioni. Dì semplicemente: «Ehi, non mi interessa una relazione in questo momento, ma adoro fare sesso con te. Sei contento di questo?».

Se lo sono, puoi rilassarti e divertirti senza sensi di colpa. In caso contrario, nessuno si farà male.

