CATTIVI CONSIGLIERI – ROBERTO SELLE E KURT PANCHERI, DUE CONSIGLIERI DI BOLZANO, SI SONO COLLEGATI ALL'ASSEMBLEA COMUNALE CON IL TELEFONINO (USANDO “ZOOM") MENTRE SI STAVANO GODENDO UNA PARTITA DI HOCKEY SUL GHIACCIO AL PALAZZETTO DELLO SPORT – DURANTE LA RIUNIONE UNO DEI DUE INQUADRAVA IL SOFFITTO MENTRE SI SENTIVANO GLI SCHIAMAZZI DEGLI ULTRAS IN SOTTOFONDO. I DUE SI SONO PURE FATTI UNA FOTO CON I TIFOSI CHE HANNO CONDIVISO SUI SOCIAL – DURANTE LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLZANO, È SUCCESSO ANCHE CHE….

Roberto Selle e Kurt Pancheri al palazzetto dello sport di bolzano

Due consiglieri comunali nella bufera dopo essersi collegati al consiglio comunale dallo stadio. Anche se in realtà i due non erano in un vero e proprio stadio bensì alla Sparkasse Arena di Bolzano, cioè un palazzetto al chiuso dove si giocano partite di hockey, gare di pattinaggio e si tengono anche concerti.

Fatto sta che ieri i consiglieri leghisti Kurt Pancheri e Roberto erano lì e si sono fatti fotografare alla Sparkasse Arena, postando anche su Facebook una foto. Un'immagine che non è passata inosservata, provocando la reazione delle opposizioni.

ROBERTO SELLE COLLEGATO AL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLZANO SU ZOOM

Tra le prime a protestare Barbara Pegoraro, de La Civica per Bolzano, che la sera dell’assemblea era scrutatrice e doveva controllare la regolarità delle votazioni. Pegoraro ha notato come uno dei due aveva la telecamera verso il soffitto e dall’altro si sentivano le urla degli ultras. Così la consigliera civica ha avvisato il presidente del consiglio comunale, che però non ha potuto fare altro che fare spallucce. […]

Il problema resta il regolamento, tanto che questa non è la prima vola che accade una situazione del genere, con politici locali collegati dall’estero o mentre facevano attività sportiva. […]