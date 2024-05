CATTIVI INFLUENCER – LA STAR DEL WEB LIBANESE, GEORGES DIB, CONOSCIUTO COME “DR FOOD”, E’ ACCUSATO DI PRODUZIONE E TRAFFICO DI DROGA - AVREBBE CONTRABBANDATO LO STUPEFACENTE FICCANDOLO NELLE SCATOLE DI BISCOTTI (CHE PRODUCE LUI) DESTINATI ALLA TURCHIA - SU INSTAGRAM E' SEGUITO DA PIU' DI UN MILIONE DI PERSONE. LUI NEGA TUTTO E CHIEDE ALLE AUTORITA' DI...

georges dib dr food 1

(ANSA) - Un noto influencer libanese, Georges Dib, meglio conosciuto come Dr Food e seguito da milioni di account sui social media per la promozione pubblicitaria di biscotti prodotti dalla sua azienda, sarà interrogato dalle autorità giudiziarie del Libano per l'accusa di produzione e traffico di droga. Il quotidiano libanese L'Orient-Le Jour ha diffuso la notizia affermando che il giudice istruttore del Monte Libano, Ziad el-Dghaydi, ha avviato oggi un procedimento contro l'influencer per "fabbricazione, traffico e contrabbando di droga".

georges dib dr food 2

Secondo l'agenzia di notizie libanese Nna, il giudice Dghaydi dovrebbe interrogare l'influencer lunedì prossimo. Lo scorso 2 maggio, i media locali riportavano che Dr. Food, proprietario di una marca di wafer con lo stesso nome, era accusato di contrabbando di droga nascosta negli imballaggi dei suoi biscotti destinati alla Turchia.

Dr. Food, che non ha commentato questi ultimi sviluppi, aveva nei giorni scorsi smentito le accuse in diversi messaggi su X e aveva esortato le autorità libanesi ad "agire immediatamente per fermare coloro che diffondono voci malevole contro un'azienda libanese che distribuisce i suoi prodotti in tutto il mondo arabo".

georges dib dr food 7 georges dib dr food 5 georges dib dr food 4 georges dib dr food 8 georges dib dr food 6 georges dib dr food 3