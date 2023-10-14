I CATTIVI MAESTRI FILO HAMAS DELL’ATENEO! AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI DELL’UNIVERSITA’ FEDERICO II DI NAPOLI 4 DOCENTI BOCCIANO IL DOCUMENTO DI CONDANNA DEI MOZZATESTE DI HAMAS -  EPPURE TRE GIORNI FA IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE VALDITARA ERA STATO CHIARO ANNUNCIANDO L’INVIO DI ISPETTORI NEI LICEI MILANESI DOVE ALCUNI STUDENTI AVEVANO MANIFESTATO IN FAVORE DEI TERRORISTI…

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Tutto il mondo sta condannando, senza se e senza ma, l’attacco di Hamas alle città israeliane. Un vile attentato terroristico che ha colpito, bambini, ragazzi, civili inermi intenti a ballare, a lavorare, a vivere la loro quotidianità. L’Occidente si è schierato, senza tentennamenti al fianco di Tel Aviv e nel 99% dei casi si sono levate parole dure nei confronti dell’atto.
 
Eppure, proprio a Napoli, è accaduto qualcosa che ci ha lasciato sgomenti. Il sociologo, giornalista, conferenziere e professore universitario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Luigi Caramiello, più volte protagonista del dibattito cittadino, aveva presentato nei giorni scorsi al consiglio del Dipartimento Scienze Sociali della Federico II, la richiesta di votazione per una mozione che condannava duramente l’accaduto. Il contenuto della mozione
 

vittime attacchi di hamas 3 vittime attacchi di hamas 3

Con questo atto il dipartimento avrebbe espresso «la più ferma e risoluta condanna dell’aggressione criminale compiuta da Hamas sul territorio di Israele, massacrando civili inermi, bambini, donne, anziani, con modalità atroci, che ci riportano ai momenti più bui della storia umana».
 
(...) Ma proprio da chi non ti aspetti, quattro docenti universitari, arriva la «bocciatura». I professori, infatti, hanno deciso di pronunciare un discorso filo-terroristi e la direttrice del dipartimento ha, incredibilmente, rifiutato di mettere la mozione al voto.
 

hamas hamas

 
(...)  Eppure tre giorni fa il ministro dell’istruzione Valditara era stato chiaro annunciando l’invio di ispettori nei licei milanesi dove alcuni studenti avevano manifestato in favore dei terroristi. A Napoli, però, la situazione sembra ben più grave, perché, non ci si trova di fronte a qualche studente impreparato e scapigliato ma a docenti adulti che dovrebbero condannare il terrorismo a prescindere dal colore politico o dai sentimenti di partigianeria.

 

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