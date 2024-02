CATTIVISSIMO BURIONI – IL VIROLOGO STAR DELLA TV HA BOCCIATO QUASI TUTTI AL PRE-ESAME DI MICROBIOLOGIA AL SAN RAFFAELE: HANNO PASSATO LA PROVA APPENA 10 CANDIDATI SU 408 – POLEMICHE IN RETE DOPO LA DENUCIA DI UNA STUDENTESSA: “NON È NORMALE CHE PASSINO COSÌ POCHE PERSONE, MOLTI BOCCIATI HANNO LA MEDIA DEL 30” – BURIONI, CHE SA SEMPRE COME FARSI AMARE, SCRIVE AGLI STUDENTI: “IL 44% DEI PARTECIPENTI NON HA SAPUTO INDICARE COME FARE UNA DIAGNOSI DI INFLUENZA”

La notizia è diventata rapidamente virale sul web grazie a un video (e a centinaia di commenti) in cui una studentessa della facoltà di Medicina del San Raffaele contestava il pre-test (e il risultato) dell’esame di Microbiologia del notissimo virologo Roberto Burioni.

Alla prova preliminare (8 domande a scelta multipla in 15 minuti sui concetti base della materia) hanno partecipato 408 candidati. E solo 10 (il 2,45%) hanno risposto correttamente a tutte e 8 le domande, condizione posta da Burioni come necessaria per prendere parte all’esame vero e proprio. Una studentessa (di cui omettiamo il nome) lamentava inoltre una situazione di forte pressione da parte dei docenti.

Nel video originale la studentessa sosteneva: «Non credo che sia normale che un esame lo possano passare così poche persone, anche perché è un esame che tutti hanno studiato con così tanta foga. Ovviamente non è che tutti quanti gli esami di medicina sono così però è importante parlarne perché non credo che sia giusto . Vi assicuro che non hanno passato l’esame persone che sono stra-studiose e stra-dedicate, che prendono sempre 30 o 30 e lode, che passano tutti gli esami: quindi non credo che non abbiamo studiato». […] Del caso sono informati sia la preside della facoltà di Medicina, Flavia Valtorta, sia il rettore Enrico Gherlone.

Il professore, ieri, ha scritto una mail agli studenti: «Carissimi, ho inserito nel sito le domande della preselezione, aggiungo qui alcuni dati. Questa mattina hanno sostenuto l’esame 408 studenti. Di questi 10 hanno risposto correttamente a tutte le domande. 50 hanno risposto correttamente a 7 domande, 67 hanno risposto correttamente a 6 domande, 54 hanno risposto correttamente a 5 domande, 72 hanno risposto correttamente a 4 domande, 59 hanno risposto correttamente a 3 domande, 50 hanno risposto correttamente a 2 domande; 37 hanno risposto correttamente a 1 domanda; 9 hanno risposto in maniera errata a tutte le domande.

La percentuale di risposte esatte alle singole domande (nell’ordine in cui le trovate nel sito) è stata Domanda 1: 83% Domanda 2: 38% Domanda 3: 37% Domanda 4: 56% Domanda 5: 60% Domanda 6: 39% Domanda 7: 56% Domanda 8: 49% Faccio notare che il 17% dei partecipanti a questo appello ignorava l’agente eziologico della scarlattina e che il 44% non ha saputo indicare come fare una diagnosi di influenza».

Burioni utilizza il sistema della preselezione da oltre 10 anni: prima lo utilizzava all’esame di Microbiologia al corso di laurea di Odontoiatria e in quello di Biotecnologie, sempre del San Raffaele, ma in una versione più difficile perché era a risposte aperte e non con le crocette come stavolta. È la prima volta che lo fa a Medicina perché prima Microbiologia la insegnava un altro professore, Massimo Clementi, ora andato in pensione.

La preselezione ha l’obiettivo di verificare se gli studenti sanno i concetti base: causa di una malattia, come si trasmette, che antibiotico eventualmente dare, se dà immunità. Una delle domande del pre-test contestato riguardava proprio l’immunità — se perenne o meno — della pertosse. […]

