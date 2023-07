LA CAUSA DELLA MORTE DELL'ATTORE BRITANNICO JULIAN SANDS, SCOMPARSO DURANTE UN'ESCURSIONE SU UNA MONTAGNA DELLA CALIFORNIA, È STATA UFFICIALMENTE DICHIARATA "INDETERMINATA" - SANDS, DIVENTATO FAMOSO PER L'EROE ROMANTICO DEL DRAMMA IN COSTUME DEGLI ANNI '80 “CAMERA CON VISTA”, ERA SCOMPARSO A GENNAIO SUL MONTE SAN ANTONIO, ALTO TREMILA METRI…

julian sands

(ANSA-AFP) - LOS ANGELES (USA), 25 LUG - La causa della morte dell'attore britannico Julian Sands, scomparso durante un'escursione su una montagna della California, è stata ufficialmente dichiarata "indeterminata". Lo hanno reso noto le autorità locali. Sands, diventato famoso per l'eroe romantico del dramma in costume degli anni '80 'Camera con vista', era scomparso a gennaio sul Monte San Antonio, alto 3.000 metri e conosciuto localmente come Mount Baldy.

la villa del venerdi

Ma è stato solo a giugno che resti umani successivamente determinati come quelli di Sands sono stati scoperti dagli escursionisti. L'attore aveva 65 anni. "La causa è 'indeterminata', viste le condizioni del corpo e poiché non sono stati scoperti altri fattori durante le indagini del medico legale", ha detto una portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino. "Questa cosa è comune quando si tratta di casi di questo tipo", hanno aggiunto le autorità.

JULIAN SANDS JULIAN SANDS camera con vista julian sands 1 julian sands camera con vista