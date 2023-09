UN CAV PER AMICO – A “UN GIORNO DA PECORA” AL BANO, CHE CANTERÀ AL “BERLUSCONI DAY” ORGANIZZATO DA FORZA ITALIA, RICORDA IL DRAMMA DELLA FIGLIA YLENIA: “QUANDO MI È SUCCESSO QUEL CHE MI È SUCCESSO A NEW ORLEANS, BERLUSCONI MI MANDAVA UN TELEGRAMMA AL GIORNO. AL DI LÀ DEL FATTORE POLITICO, IN LUI HO TROVATO UN AMICO CON LA ‘A’ MAIUSCOLA” – PER GIORGIA MELONI HA PAROLE AL MIELE: “STA FACENDO UN OTTIMO LAVORO. FACCIAMOLE FINIRE LA LEGISLATURA” – E SULLA RELAZIONE CON LOREDANA LECCISO RIVELA…

Da Un Giorno da Pecora

al bano silvio berlusconi maurizio costanzo show 1

Berlusconi? “Al di là del fattore politico, che a mio avviso ha condotto molto bene, in lui ho trovato un amico con la ‘a’ maiuscola. Ricordo che quando mi è successo quel che mi è successo a New Orleans, Berlusconi mi mandava un telegramma al giorno si è messo a disposizione per qualunque cosa, umanamente è stato molto presente”.

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il cantante Al Bano Carrisi, rispondendo alla domande dei conduttori sulla sua presenza alla festa di Forza Italia che si terrà a Paestum a partire dal 29 settembre. Lei sarà presente al Berlusconi Day. Chi l’ha invitata? “Il sindaco di Cagnano, un mio amico”.

al bano

Sa già cosa farà sul palco? “Io vado a cantare, non sono bravo nei discorsi. Se mi chiedessero di cantare ‘Felicità’ la canterò, quel brano ormai è diventato un inno”.

Qualcuno dirà che lei è un berlusconiano… “Io non appartengo a nessuno, io tengo a questo Paese”. Come valuta questo primo anno di governo Meloni? “Secondo me stanno facendo un ottimo lavoro. Facciamole finire la legislatura e poi vediamo che succede – ha detto Al Bano a Un Giorno da Pecora - in un anno nessuno può far nulla”.

Lei è sempre in giro per il mondo: come viene percepita la premier italiana all’estero? “Mi chiedono ancora molto di Berlusconi, cosa succederà ora che non c’è più”. Come crede si potrebbe risolvere il problema dei migranti? “Bisogna dar loro una mano e ci vuole una politica come quella tedesca e come quella che si ha in molte parti del mondo”.

al bano si arrampica su un traliccio a pomigliano d arco

Infine, i conduttori hanno chiesto al cantante della sua relazione con Loredana Lecciso: “grazie Dio il nostro rapporto sta andando molto bene, i figli crescono e crescono molto bene”.

al bano silvio berlusconi maurizio costanzo show loredana lecciso al bano al bano si arrampica su un traliccio a pomigliano d arco al bano si arrampica su un traliccio a pomigliano d arco al bano carrisi foto di bacco al bano 4 volte 20 4 al bano 4 volte 20 5 al bano carrisi e amadeus foto di bacco