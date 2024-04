UN CAV DA SLINGUAZZARE – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA DATO IL VIA LIBERA ALL’EMISSIONE DI UN FRANCOBOLLO COMMEMORATIVO DI SILVIO BERLUSCONI, SU PROPOSTA DI ADOLFO URSO – USCIRA’ IL PROSSIMO SETTEMBRE, IN OCCASIONE DI QUELLO CHE SAREBBE STATO L'88ESIMO COMPLEANNO DEL BANANA – L’ASSOCIAZIONE WIKIMAFIA LANCIA UNA PETIZIONE PER CHIEDERE A MATTARELLA DI NON AUTORIZZARE L’EMISSIONE: “È DISEDUCATIVO”

Estratto dell’articolo di www.ilfattoquotidiano.it

FRANCOBOLLO SILVIO BERLUSCONI - LIBERIA

Un francobollo commemorativo con impressa l’effige di Silvio Berlusconi. All’inizio sembrava una provocazione e invece è arrivato anche il via libera del Consiglio dei ministri. A un anno dalla scomparsa dell’uomo di Arcore, dunque, sarà emesso un francobollo col suo volto.

Non è ancora chiaro in che modo sarà raffigurato Berlusconi e neanche se si tratterà del primo pregiudicato omaggiato con un’emissione filatelica.

Di sicuro la decisione del ministero per il Made in Italy guidato da Adolfo Urso fa esultare Licia Ronzulli e Paolo Emilio Russo, parlamentari di Forza Italia: “È il giusto riconoscimento a un grande italiano che ha servito e onorato la Repubblica in tutti i ruoli che ha ricoperto [...]”.

FRANCOBOLLO SILVIO BERLUSCONI - LIBIA

Di segno completamente opposto, invece, la reazione dell’associazione Wikimafia che da alcune settimane ha lanciato una raccolta firme che sarà inviata al Quirinale, per chiedere al presidente della Repubblica di non autorizzare l’emissione. Nell’appello a Sergio Mattarella gli attivisti dell’associazione antimafia sottolineano “una fondamentale pregiudiziale etica che non può essere ignorata, legata non solo e soltanto alle sue vicende giudiziarie, nelle quali rimediò una condanna definitiva per frode fiscale, ma anche alla sua condotta non penalmente rilevante”. [...]

L’Italia, in ogni caso, non sarà la prima Nazione a dedicare un francobollo a Berlusconi. Come ha raccontato Il Fatto Quotidiano, infatti, alcuni Paesi africani hanno già omaggiato l’uomo di Arcore dedicandogli un’emissione: si tratta della Libia, della Liberia, della Sierra Leone, del Mozambico e del Niger.

SILVIO BERLUSCONI

Sono francobolli emessi quando Berlusconi era ancora in vita, spesso dedicati alle vittorie del Milan o ai rapporti dell’ex premier con Gheddafi. Nel 2019, invece, il Niger ha ritratto il leader di Forza Italia in una serie di francbolli titolata: “Francs-Macons”, Liberi Muratori. Massoni, insomma. E Berlusconi, come è noto, fu tra gli iscritti alla P2 di Licio Gelli.

SILVIO BERLUSCONI VIDEO DISCESA IN CAMPO silvio berlusconi 1994