Emilia Pawlak, la padrona di Cody, è indagata per lesioni colpose. A denunciarla la donna incinta finita in ospedale dopo la caduta del cane da una finestra all'altezza del civico 59 di via Frattina a Roma venerdì 27 ottobre scorso. "La mia assistita attualmente è indagata per lesioni colpose e le indagini sono in corso, dunque non ne conosciamo i dettagli" spiega contattato da Fanpage.it l'avvocato Michele Saveriano.

"Ci tengo a precisare che non c'è alcun procedimento penale a carico della padrona del rottweiler in merito a presunti maltrattamenti e uccisione di animali".

Il chiarimento del legale arriva perché alcuni animalisti dopo il drammatico episodio che ha visto la morte del cane e il ferimento della donna hanno puntato il dito contro la proprietaria di Cody, accusandola di maltrattare i suoi animali e di non aver vigilato correttamente su di lui, fino a sostenere di averlo lanciato di proposito dalla finestra.

Non sappiamo attualmente quali siano le esatte condizioni di salute della donna di ventotto anni al secondo mese di gravidanza finita in ospedale dopo la caduta del cane in via Frattina. Soccorsa e trasportata in ambulanza al Policlinico Umberto I ha riportato "una lieve lesione alla testa, è ricoverata nel reparto di terapia intensiva sotto stretto monitoraggio, il feto è vitale. Trasferita nel Dipartimento Emergenza Urgenza è costantemente controllata" avevano fatto sapere allora dall'ospedale.

Il cane Cody finito sull'asfalto dopo un volo di diversi metri è morto dopo circa un'ora di agonia. Il compagno di Emilia, Gabriele, ha invece spiegato che: "Cody non è precipitato addoso alla donna incinta, ma è finito direttamente sull'asfalto, lei per lo spavento ha indietreggiato ed è caduta a terra battendo la testa". Due versioni contrastanti quelle dei famigliari della ventottenne e della coppia di via Frattina, sulle quali spetterà far luce agli inquirenti per stabilire eventuali responsabilità.

