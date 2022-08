CAVE CANEM – IN CILE RITROVA IL PROPRIO CANE GRAZIE ALL’INVASIONE DI CAMPO DELL’ANIMALE DOMESTICO DURANTE UNA PARTITA DI PREMIER LEAGUE – TOBY ERA SCOMPARSO DA 14 GIORNI MA AL 20’ MINUTO DEL PRIMO TEMPO DI FERNANDEZ VIAL-UNIVERSIDAD DE CONCEPCION E’ SCESO IN CAMPO COSTRINGENDO L’ARBITRO A INTERROMPERE LA PARTITA - VIDEO

Fulvio Cerutti per www.lastampa.it

invasione di campo di toby 1

La partita tra il Fernandez Vial e Universidad de Concepcion, due squadre che militano nella Premier League cilena, ha avuto un fuori programma extra-calcistico: un cane, un incrocio di Beagle, è entrato in campo al 20’ del primo tempo costringendo l’arbitro a sospendere l’incontro.

invasione di campo di toby 3

Il cane, anche se non proprio in forma e con le zampe corte, ha dimostrato un grande scatto e elevate abilità nel dribblare chiunque cercasse di catturarlo. Si è anche concesso il privilegio di fare i suoi bisogni praticamente sulla linea di porta costringendo il portiere del Concepcion Manuel Garcia a raccogliere e buttare via il “regalo” inatteso.

invasione di campo di toby 6

Dopo quattro minuti in campo, il cane è stato finalmente catturato e portato via dal terreno di gioco. Ma a rendere ancora più incredibile questa storia e che quel cane, che si è poi saputo chiamarsi Toby, era scomparso da casa sua da due settimane circa e il suo proprietario, Matias Gayozo, aveva quasi perso la speranza di rivederlo.

invasione di campo di toby 5

Il gruppo di animali Huellitas de Collao, una pagina Instagram dedicata alla ricerca di cani randagi nella zona, ha contattato Matias poco tempo dopo che avevano preso Toby in consegna. La famiglia del cane vive a circa 19 chilometri dallo stadio Ester Roa, quindi trovare la persona responsabile del cucciolo è stato semplice.

invasione di campo di toby 7

«Gli piace correre, come puoi vedere in televisione – ha detto il proprietario al giornale Sabes –. "Ma un giorno è scomparso e non siamo riusciti a trovarlo. Ho visto il notiziario in tv e l'ho riconosciuto per la coda. Ci ha fatto ridere mentre correva e schivava, così come il suo 'piccolo regalo' che ha lasciato. Sono tutte cose che fa anche a casa».

invasione di campo di toby 4