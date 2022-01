IN SERIE A I RICCONI NON SONO SOLTANTO I CALCIATORI: ANCHE PRESIDENTI E DIRIGENTI SPORTIVI HANNO STIPENDI D'ORO - IL PIÙ PAGATO NEL 2020/21 È, A SORPRESA, SETTI DELL'HELLAS VERONA (3,7 MILIONI) CHE È STATO INDAGATO A MAGGIO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA E AUTORICICLAGGIO… - IL CEO DEL MILAN GAZIDIS HA UN COMPENSO DA 3,150 MILIONI LORDI, L'EX JUVE PARATICI HA PRESO 2,6 MILIONI, 600 MILA EURO PER LOTITO E 500 MILA PER AGNELLI, MENTRE NEDVED NE HA INCASSATI 436 MILA…