(ANSA-AFP) - PARIGI, 26 GEN - Parigi ha identificato una "manovra russa coordinata" per diffondere false informazioni che coinvolgono la Francia, come la presunta presenza di "mercenari" francesi che combattono per Kiev in Ucraina: lo ha annunciato il ministero della Difesa francese. "I servizi statali competenti hanno identificato e stanno monitorando una manovra russa coordinata, anche da parte di reti di informazione filorusse e media statali come Sputnik News, RT e Ria Novosti, per diffondere e amplificare queste false informazioni", ha dichiarato il ministero in un comunicato.

MOSCA, 'VOGLIAMO INFORMAZIONI SUI MERCENARI FRANCESI'

(ANSA) - MOSCA, 24 GEN - Il Cremlino afferma di volere "informazioni attendibili" su quelli che dice essere presunti "mercenari francesi" in Ucraina. "Insistiamo per avere informazioni attendibili sulla presenza di cittadini francesi in Ucraina, mercenari francesi", ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, secondo l'agenzia I'Interfax. Negli stessi minuti, la Duma ha inviato un appello all'Assemblea nazionale francese su quella che definisce la "partecipazione dei mercenari francesi alle ostilità sul territorio dell'Ucraina". Le truppe russe sostengono di aver ucciso dei presunti "mercenari francesi" in un raid vicino Kharkiv, ma il governo di Parigi respinge le accuse di Mosca.