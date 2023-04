OH OH CAVALLO! LA TANGENZIALE DI NAPOLI SI È TRASFORMATA IN UN IPPODROMO: UN CAVALLO HA GALOPPATO CONTROMANO PER 5 CHILOMETRI BLOCCANDO LA TRAFFICATISSIMA STRADA – MIRACOLOSAMENTE NON CI SONO STATI INCIDENTI E L’ANIMALE, SCAPPATO DALL’IPPODROMO DI AGNANO, È STATO IMBRIGLIATO DOPO UNA VENTINA DI MINUTI - VIDEO!