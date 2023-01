1. PRINCIPE HARRY-L'INTERVISTA ESCLUSIVA IN ITALIA SU REAL TIME

il principe harry intervista itv

(ANSA) - Arriva in esclusiva solo per l'Italia su Real Time l'intervista che il Principe Harry rilascerà domenica 8 gennaio ai microfoni della rete britannica ITV: "IL PRINCIPE HARRY - L'INTERVISTA", in onda martedì 10 gennaio alle 22:40 (in replica giovedì 12 gennaio alle 21:20) e disponibile in streaming su discovery+.

Il Principe Harry parlerà a cuore aperto davanti alle telecamere di ITV per un'intervista intima con il giornalista Tom Bradby, presentatore di News at Ten (il notiziario serale di ITV), affrontando diversi temi tra cui le sue relazioni personali, la morte della madre Diana - su cui rivelerà dettagli inediti - ma anche le sue prospettive future.

spare l autobiografia del principe harry

L'intervista di 90 minuti, prodotta da ITN Productions per ITV, verrà trasmessa in occasione della pubblicazione di Spare, il libro di memorie del Principe Harry, in uscita il 10 gennaio per Transworld. Real Time sarà l'unico canale a trasmettere l'intervista in italiano, proprio nel giorno dell'uscita del libro. Nell'intervista girata in California - dove Harry vive con Meghan Markle e i figli Archie e Lillibet Diana - il Principe ripercorrerà nel dettaglio la sua vita dentro e fuori la famiglia Reale, dando la sua personale versione degli eventi nel dialogo con Tom Bradby (che conosce da oltre 20 anni). Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. L'intervista sarà disponibile su discovery+ dopo la messa in onda lineare. L'hashtag ufficiale è #IntervistaPrincipeHarry.

2. DAGONEWS

lady d con il principe harry bambino

Quando il mondo pensava che non ci fosse più limite al peggio, ecco che arriva il Principe Harry a smentire tutti. Continuano le rivelazioni/anticipazioni choc tratte dalla sua autobiografia, “Spare”, scritta insieme al ghost writer J.R. Moehringer (lo stesso di “Open” di Agassi). Tra queste, ce ne sono alcune non proprio principesche: oltre alla cocaina, ai talebani uccisi come “pezzi della scacchiera” e alle risse con il fratello William, Harry ha infatti deciso di parlare anche del suo…cazzo!

Come scrive il Daily Mail, Harry ha dedicato un’ampia parte del racconto della sua vita a parlare candidamente del suo pene "congelato" durante un viaggio al Polo Nord, e ha smentito le voci sulla sua mancata circoncisione. Il Duca di Sussex ha fatto questa ammissione affrontando il tema dell'interesse dei media per i suoi genitali.

“Ci sono state innumerevoli storie nei libri e nei giornali (persino il New York Times) sul fatto che Willy e io non fossimo circoncisi", ha scritto. Una volta messe a tacere queste “ignobili” voci, poteva fermarsi lì. E invece, ha continuato, rivelando che il suo augello reale si era ferito durante un'estenuante escursione di beneficenza al Polo Nord nel 2011.

principe harry al polo nord

Un gruppo di militari aveva deciso di intraprendere il viaggio di 305 km per raccogliere fondi per una ong, e sono stati raggiunti dal Principe Harry per quattro giorni. Tornato a casa in tempo per partecipare al matrimonio del fratello William con Kate Middleton, il principe fece un'ammissione: “Papà era molto interessato e comprensivo riguardo al disagio delle mie orecchie e delle mie guance congelate, ed è stato uno sforzo non esagerare nel raccontargli anche del mio pene", ha scritto. Quando sono arrivato a casa ho scoperto con orrore che anche le mie parti basse erano congelate, e mentre le orecchie e le guance erano già guarite, il pene non lo era".

Poi il roscio Harry si è dilungato a parlare di come ha perso la verginità, con una donna “anziana”, all’età di 17 anni (nello stesso periodo, qualcuno a una battuta di caccia gli fece provare la cocaina): “Lo facemmo in un campo, dietro un pub, e lei mi chiamò ‘giovane stallone’”.

il principe harry intervista itv

Harry, dopo le interviste e gli speciali Netflix, ha praticamente deciso di tentare a finire il lavoro lasciato a metà dalla madre, Lady D: distruggere la monarchia britannica. E, a proposito di Diana, racconta di aver viaggiato più volte nel tunnel dell’Alma di Parigi, dove si schiantò la principessa insieme a Dodi Al Fayed: “ho costretto il mio autista a guidare a 65 miglia all’ora (104 km/h)”. Cioè la stessa velocita a cui andava la Mercedes nera su cui viaggiava la madre la notte in cui morì, il 31 agosto 1997: “l’autista era scioccato, io non ho sentito praticamente niente quando sono entrato nel tunnel. Ho contato le luci e i pilastri, ma sono rimasto scioccato da quanto quel tunnel fosse “senza fronzoli”. Dopodiché, si è sbronzato ed è andato in giro per Parigi.

l autobiografia di harry in spagna

Nel libro, Harry racconta anche di essersi messo in contatto con una donna "dotata di poteri" - senza usare i termini sensitivo o medium - per parlare con sua madre. La donna avrebbe trasmesso un messaggio di Diana che gli diceva che lui stava vivendo la vita che lei stessa non era in grado di vivere.

Non ha specificato né dove né quando sia avvenuto esattamente l'incontro, ma lo ha collocato dopo la nascita del figlio Archie, nato nel maggio 2019. Ha scritto che la donna gli è stata raccomandata da amici e, nonostante fosse scettico sulle sue capacità, è andato a trovarla.

principe harry con chelsea davy

Ha detto di aver sentito l'aura della donna e che lei gli ha detto di sentire una presenza intorno a lui, e che credeva che sua madre fosse con lui in spirito.

l auto di diana dopo l incidente a parigi il principe harry intervista itv abul qahar balkhi principe harry e meghan markle 1 intervista principe harry 5 intervista principe harry 6 principe harry soldato 2 principe harry e meghan markle 2 principe harry e meghan markle 3 principe william e principe harry principe harry. talebani principe harry soldato 3 talebani 2 principe harry soldato principe harry soldato 4 principe harry soldato diana, carlo, william e harry