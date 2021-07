14 lug 2021 20:00

CAZZO CHE FLASH! - L'INCREDIBILE MOMENTO IN CUI TRE FRATELLI A SUD DI LONDRA HANNO DECISO DI FARSI UN SELFIE SOTTO L'ALBERO, DURANTE UN TEMPORALE: NELL'ATTIMO IN CUI HANNO SCATTATO LA FOTO, UN FULMINE LI HA COLPITI - I RAGAZZI SONO CROLLATI A TERRA E HANNO RIPORTATO DIVERSE USTIONI, CURATE IN OSPEDALE: LA VERA CAUSA DELL'INCIDENTE PERÒ POTREBBE ESSERE LA PLACCA DI TITANIO NEL BRACCIO DELLA GIOVANE CHE TENEVA IN MANO IL CELLULARE...